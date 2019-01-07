سموحة يتمم اتفاقه مع الأهلي على ضم عمرو بركات

غادر عاطف حنفي مدير الكرة في سموحة مقر النادي الأهلي اليوم الاثنين، بعدما اتفق على استعادة عمرو بركات صانع ألعاب الفريق الأحمر.

وقال عاطف حنفي للصحفيين: "اتفقنا على ضم عمرو بركات على سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف".

ويتواجد عمرو بركات على قائمة انتظار الأهلي، رفقة ثلاثي الفريق جونيور أجاي، ورامي ربيعة، وعمرو جمال.

كان صاحب الـ27 عاما قد انضم للأهلي قادما من فريق ليرس البلجيكي موسم 2016/2017، قبل أن يقضي الموسم الماضي معارا لنادي الشباب السعودي.

وأعلن فرج عامر رئيس نادي سموحة عبر FilGoal.com إتمام الاتفاق مع الأهلي بخصوص ضم ياسر إبراهيم للأخير مقابل عمرو بركات و30 مليون جنيه. (طالع التفاصيل)

وكشف طارق يحيى مدرب سموحة لـFilGoal.com عن طلبه ضم عمرو بركات من الأهلي. ( اقرأ تصريحاته )