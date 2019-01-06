ريال مدريد: إنها ركلة جزاء واضحة.. وطرد لوكاس كان قاسيا

الأحد، 06 يناير 2019 - 23:14

كتب : FilGoal

فينسيوس جونيور - ريال مدريد - ريال سوسيداد

عبّر إيميليو بوتراجينيو مدير العلاقات المؤسسية في نادي ريال مدريد، عن غضبه العارم بسبب القرارات التحكيمية في مباراة ريال سوسيداد.

ريال مدريد سقط على ملعبه سانتياجو برنابيو بهدفين مقابل هدف واحد في الجولة 18 من الدوري الإسباني. (طالع التفاصيل)

والغضب كان اللكنة المسيطرة على حديث بوتراجينيو بعد المباراة بسبب لقطة ركلة الجزاء المحتملة على فينيسيوس جونيور في شوط المباراة الثاني.

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بوترجينيو صرّح: "لقد تحلينا دوما بالاحترام تجاه الحكام، نحن ندعم تقنية حكم الفيديو المساعد، ولكن هناك شيء لا نفهمه في هذه اللقطة، لا أدري إن لجأ الحكم إلى تقنية الفيديو أو ما إذا كانوا قد تواصلوا من الأساس".

الهداف التاريخي العاشر لريال مدريد واصل حديثه: "من وجهة نظري، لم يتم الرجوع لتقنية الفيديو في تلك اللعبة، الحكم لم ير ركلة جزاء واستمر اللعب بالطبع، إنه شيء لا نفهمه، إنها لعبة محورية في مسار المباراة".

كما اختتم حديثه متطرقا للبطاقة الحمراء التي تحصل عليها لوكاس فاسكيز: "إنه تدخُل واضح، ولهذا وُجدت تقنية الفيديو. الحكم ليس مطالبا باتخاذ قرارات مثالية، ولهذا تم الاعتماد على تقنية الفيديو، حتى تتدخل في مثل هذه اللقطات. سيطرنا على الشوط الأول بشكل كامل، ومن ثم تغيّر مسار المباراة بطرد لوكاس، والذي كان قاسيا للغاية في رأينا، ومن هنا تبدلت المباراة تماما"

ريال مدريد إيميليو بوتراجينيو الدوري الإسباني ريال سوسيداد

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