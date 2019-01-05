أحمد حسن: الدوري حلم.. وفوجئنا بإتمام صفقة عبد الله السعيد ليلة المباراة

يعتقد أحمد حسن المتحدث الرسمي باسم نادي بيراميدز، أن الفوز على الأهلي مهم، ولكن الإنجاز الأهم سيتحقق بالتتويج باللقب.

بيراميدز قلب تأخره أمام الأهلي مساء الجمعة وحقق الانتصار 2-1، في مباراة مؤجلة من الجولة الثامنة للدوري المصري.

وقال أحمد حسن خلال حديثه لـ "أون سبورت" مبرزا أهمية الفوز على الأهلي: "هذا الفوز أدخل بيراميدز في مصاف كبار الكرة المصرية".

ولكنه استدرك: "عندما كنت في المنتخب، اعتدت إخبار اللاعبين دوما أن الإنجاز هو التتويج. إنها مباراة قيمتها 3 نقاط، وصحيح وجودنا في المربع الذهبي سيكون إنجازا، لكن تظل البطولة هي الإنجاز الأكبر".

ولم يخف حسن الأمل الأكبر لناديه: "التنافس على الدوري حلم، من الممكن ألا نحققه، ولكننا نتحدث مع اللاعبين ونحثهم على أن يكونوا واقعيين".

عبد الله السعيد

هل تعمّد بيراميدز تأجيل الإعلان عن صفقة عبد الله السعيد حتى ما قبل ساعات على مباراة الأهلي لإرباك الحسابات؟

أحمد حسن يجيب: "فوجئنا أن المستشار تركي آل الشيخ أنهى صفقة عبد الله السعيد، كانت مفاجأة لنا جميعا، عرفنا الخبر ليلة المباراة".

ووواصل: "لم نتعمد عمل ضغط فني على المنافس، بل كنا سنرغب في أن يتدرب عبد الله السعيد معنا حتى، ولكن المستشار تركي كان لديه تحفظات على انتداب لاعبين من الدوري السعودي وهذا ما دفعنا للتراجع عن صفقة عمر خربين".

وعن الأقاويل التي انتشرت بشأن عدم صحة قيد عبد الله السعيد يوم الجمعة دون الرجوع لمنطقة بني سويف التي يتبع لها، رد حسن: "نعيش في زمن المزايدات، قيد اللاعبين يخرج من الاتحاد المصري لكرة القدم، ولكن يتم وضع اسم المنطقة التابع لها اللاعب فقط، لا توجد أي بطاقة لأي لاعب جديد تخرج من المنطقة التي يتبعها".

واختتم: "توجب على رئيس منطقة بني سويف أن يستعلم قبل أن ينشر معلومات أثارت لغطا ونقلها الكثيرون عنه للأسف".