مالاتياسبور: أردنا استمرار بوطيب لسنوات لكن كان عليه التفكير في مستقبله

السبت، 05 يناير 2019 - 17:57

كتب : محرر في الجول

خالد بوطيب - الزمالك

اعترف علي رافشي المدير الرياضي لمالاتياسبور التركي بأن ناديه كان يسعى للحفاظ على المهاجم المغربي خالد بوطيب، لكن عرض الزمالك كان من الصعب رفضه.

خالد بوطيب

النادي : الزمالك

الزمالك

كان أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة في نادي الزمالك أعلن إتمام ناديه التعاقد مع المهاجم المغربي الدولي خالد بوطيب من فريق مالاتياسبور التركي مساء أمس الجمعة. ( اقرأ تصريحاته )

وقال رافشي في تصريحات لوسائل الإعلام التركية ونقلتها شبكة "سي إن إن" في تركيا: "كنت أتمنى أن يستمر معنا لسنوات مقبلة".

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واستدرك "لكننا نعيش في عالم احترافي وكان على بوطيب أن يفكر في مستقبله وعائلته".

ثم أتم "أسهم بوطيب بشكل مذهل مع الفريق بأهدافه التي سجلها وصنعها وامتلك الروح التي تميز مالاتياسبور".

ولعب بوطيب موسما ونصف مع مالاتياسبور، سجل خلالهم 17 هدفا وصنع 9 أهداف.

وعلم FilGoal.com أن عقد خالد بوطيب مع الزمالك سيكون لمدة 3 سنوات ونصف.

ومن المنتظر أن يوقع اللاعب بشكل رسمي على عقود انضمامه لـ الزمالك عقب تواجده في مقر النادي واجتماعه مع رئيس النادي.

وكان المدير الرياضي لنادي مالاتياسبور التركي، قد أعلن انتقال بوطيب إلى الزمالك قبل يومين مقابل مليون و500 ألف يورو. (طالع التفاصيل)

الزمالك بوطيب

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