بعد ساعات من انضمامه.. عبد الله السعيد قائد بيراميدز في مواجهة الأهلي

الجمعة، 04 يناير 2019 - 18:10

كتب : FilGoal

عبد الله السعيد قائد بيراميدز - هشام محمد قائد الأهلي

يرتدي عبد الله السعيد شارة قيادة فريقه الجديد بيراميدز، في مواجهة فريقه السابق الأهلي، بالمواجهة المؤجلة من الجولة الثامنة للدوري المصري، على استاد الدفاع الجوي.

نادي بيراميدز أعلن عن انتداب السعيد رسميا اليوم الجمعة، مع قيده رسميا ليدخل قائمة المباراة ويبدأ المواجهة في تشكيلة حسام حسن مدرب الفريق.

طالع تشكيل بيراميدز من هنا

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السعيد (33 عاما) لعب في صفوف الأهلي منذ عام 2011 وحتى رحيله بشكل نهائي مطلع الموسم الجاري إلى أهلي جدة السعودي.

فيما يقود هشام محمد تشكيلة الأهلي في غياب حسام عاشور المصاب وبقاء شريف إكرامي على مقاعد البدلاء.

الأهلي بيراميدز الدوري المصري عبد الله السعيد

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