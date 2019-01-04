بعد ساعات من انضمامه.. عبد الله السعيد قائد بيراميدز في مواجهة الأهلي

يرتدي عبد الله السعيد شارة قيادة فريقه الجديد بيراميدز، في مواجهة فريقه السابق الأهلي، بالمواجهة المؤجلة من الجولة الثامنة للدوري المصري، على استاد الدفاع الجوي.

نادي بيراميدز أعلن عن انتداب السعيد رسميا اليوم الجمعة، مع قيده رسميا ليدخل قائمة المباراة ويبدأ المواجهة في تشكيلة حسام حسن مدرب الفريق.

طالع تشكيل بيراميدز من هنا

السعيد (33 عاما) لعب في صفوف الأهلي منذ عام 2011 وحتى رحيله بشكل نهائي مطلع الموسم الجاري إلى أهلي جدة السعودي.

فيما يقود هشام محمد تشكيلة الأهلي في غياب حسام عاشور المصاب وبقاء شريف إكرامي على مقاعد البدلاء.