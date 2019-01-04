دكة بيراميدز - أفشة وتوفيق أوراق حسام حسن الرابحة أمام الأهلي.. واستبعاد مرعي

قرر حسام حسن المدير لفني لنادي بيراميدز الإبقاء على محمد مجدي أفشة على مقاعد البدلاء، في المواجهة أمام الأهلي على استاد الدفاع الجوي بالمباراة المؤجلة من الجولة الثامنة.

وجاءت دكة بدلاء بيراميدز كالآتي:

مهدي سليمان - شريف دابو - أحمد عفيفي - محمد مجدي أفشة - ناصر منسي - عبد الله بكري - أحمد توفيق

فيما خرج عمر جابر وأحمد دعرور وحمادة طلبة ومهند لاشين ومحمد رزق ومحمد فتحي وازوبيكي أوكيشوكو من القائمة.

عمرو مرعي بدوره خرج من قائمة المباراة رغم تقييده اليوم الجمعة، فيما يغيب السوري عمرو الميداني لتواجده مع منتخب بلاده سوريا المشارك في كأس آسيا 2019.

بينما شهدت تشكيلة بيراميدز الأساسية الدفع بـ عبد الله السعيد منذ البداية، حاله حال الصفقة الجديدة الأخرى: الإكوادوري جون سيفوينتي. (طالع التفاصيل)