رسميا – اتحاد طنجة يحدد موعد مباراته مع الزمالك في الكونفدرالية

حدد نادي اتحاد طنجة المغربي موعد مباراة الفريق مع الزمالك في ذهاب دور الـ32 من الكونفدرالية الإفريقية.

وأعلن نادي اتحاد طنجة مواجهة الزمالك يوم 13 يناير الجاري في المغرب.

وستكون المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت المغرب، والرابعة بتوقيت مصر.

كان الزمالك قد تخطى القطن التشادي في الدور الأول، فيما تحول اتحاد طنجة إلى الكونفدرالية من دوري الأبطال.

ويعد الزمالك هو ممثل مصر الوحيد المتبقي في الكونفدرالية بعد خروج المصري أمام ساليتاس البوركينابي في الدور الماضي.