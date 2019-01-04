بالفيديو - كازورلا يتخطى آلامه ويعكر عام ريال مدريد بتعادل مثير

الجمعة، 04 يناير 2019 - 00:26

كتب : FilGoal

سانتي كازورلا - فياريال - ريال مدريد

فرض سانتي كازورلا نجم فياريال التعادل 2-2 على ضيفه ريال مدريد في ملعب لا سيراميكا، بالمباراة المؤجلة من الجولة 17 للدوري الإسباني.

لاعبو فياريال اصطفوا في ممر شرفي قبل بداية المواجهة لتحية لاعبي ريال مدريد الذين فازوا بكأس العالم للأندية بنهاية العام الماضي.

كازورلا تكفّل بنفسه بالصدمة الأولى، وهز شباك تيبو كورتوا منذ الدقيقة الخامسة بتسديدة يمينية رائعة، ليسجل في منافسات الدوري الإسباني لأول مرة منذ أبريل 2012.

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إلا أن الرد جاء سريعا من كريم بنزيمة الذي تعادل بضربة رأسية في الدقيقة السابعة بعد عرضية من لوكاس فاسكيز.

الأهداف الفرنسية تواصلت، عندما أضاف رافاييل فاران الهدف الثاني في الدقيقة 20 وبضربة رأسية كذلك، بعد عرضية من توني كروس.

ريال مدريد المحمّل بالإصابات، فقد نجمه جاريث بيل بين الشوطين، إذ حل محله إيسكو ألاركون في التغيير الأول للمدرب سانتياجو سولاري.

في الشوط الثاني سنحت فرصة قتل المباراة لـ لوكاس فاسكيز بالدقيقة 66، بعد أن وجد نفسه في انفراد مباشر مع الحارس سيرخيو أسينخو، إلا أنه تعامل مع الفرصة برعونة أمام تألق الأخير.

قبل أن يظهر كازورلا من جديد ويصدم ريال مدريد بهدف ثانٍ في الدقيقة 82 من ضربة رأسية.

ريال مدريد رفع رصيده إلى 30 نقطة في المركز الرابع، بينما رفع فياريال رصيده إلى 16 نقطة في المركز 17.

الفريق العاصمي يبتعد عن المتصدر برشلونة بـ7 نقاط في الوقت الحالي.

فياريال ريال مدريد الدوري الإسباني

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