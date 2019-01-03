بالفيديو – بتروجيت أول المتأهلين لنصف نهائي كأس مصر بثنائية ماو في إنبي

تأهل نادي بتروجيت لنصف نهائي كأس مصر بعد الفوز على إنبي في مباراة أقيمت على استاد "عثمان أحمد عثمان" وامتدت لشوطين إضافيين.

فاو بتروجيت على إنبي بهدفين مقابل هدف بعد التأخر في النتيجة، ليكون أول المتأهلين من ربع النهائي إلى نصف نهائي كأس مصر.

احتسب حكم اللقاء وليد عبد العزيز ركلة جزاء لصالح بتروجيت في الدقيقة الـ31 بعد تعرض شيميلس بيكلي لعرقلة، لكن محمد سالم أهدرها وتصدى لها عمرو بسام ببراعة، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

في شوط المباراة الثاني، تقدم إنبي بهدف أول سريعا في الدقيقة الـ48. تصويبة قوية ارتطمت بالقائم، وتابعها عمر بسام الوافد الجديد في المرمى.

قلب النتيجة

استمر التعادل في اللقاء، حتى نجح أخيرا حميد ماو في إدراك التعادل بالدقيقة الـ88 من تصويبة رائعة في المقص، لينتهي اللقاء بالتعادل ونلجأ للوقت الإضافي.

واحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء جديدة لصالح بتروجيت في الدقيقة الـ93، لكن حميد ماو ترجمها هذه المرة إلى هدف ثاني، لينتهي اللقاء بفوز بتروجيت بهدفين مقابل هدف.

وبذلك يكون بتروجيت هو أول المتأهلين لنصف نهائي كأس مصر، إذ ينتظر الفائز بين بيراميدز والأهلي أولا لمواجهة حرس الحدود في ربع النهائي، ثم يتأهل الفائز بينهم لمواجهة بتروجيت في نصف النهائي.