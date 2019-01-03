يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لأحداث مباراة بتروجيت ضد إنبي ضمن منافسات دور الـ8 من كأس مصر.

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نهاية اللقاء بتأهل بتروجيت لنصف النهائي

بداية الوقت الإضافي الثاني

نهاية الوقت الإضافي الأول

ق. 94 جووووول ثاني.. حميد ماو يسجل مرة أخرى وهذه المرة من ركلة جزاء.

ق. 93 ركلة جزاء جديدة لبتروجيت.

بداية الوقت الإضافي الأول

اللجوء للوقت الإضافي بعد نهاية اللقاء بالتعادل

ق. 88 جوووووووووووول التعااادل القاتل لبتروجيت عن طريق حميد ماو بتصويبة رائعة في المرمى.

ق. 48 جووووول أول لإنبي.. تصويبة رائعة ارتطمت بالقائم، وتابعها عمر بسام برأسية في المرمى.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 33 أوووه عمرو بسام يتألق ويتصدى لركلة الجزاء من محمد سالم.

ق. 31 ركلة جزاء لصالح بتروجيت بعد عرقلة لشيميلس بيكلي.

بداية المباراة