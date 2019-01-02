تقرير - إنتر ميلان يرغب في ضم آشلي يونج

الأربعاء، 02 يناير 2019 - 13:30

كتب : FilGoal

آشلي يانج - مانشستر يونايتد

يستعد نادي إنتر ميلان للحصول على خدمات آشلي يونج لاعب مانشستر يونايتد الذي لم يجدد عقده بعد مع فريقه. وذلك حسب تقرير نشرته صحيفة "ميرور" البريطانية.

وقال التقرير إن صاحب الـ33 عاما والذي يتم عامه الـ34 بعد 9 أيام سينتهي تعاقده مع يونايتد في الصيف، وقدم له نادي إنتر عرض يمتد لعامين.

وأشارت صحيفة "صن" البريطانية إن الخيار الأول بالنسبة لآشلي يونج هو الاستمرار مع مانشستر يونايتد.

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وانضم يونج إلى مانشستر يونايتد قادما من أستون فيلا في صيف 2011 بمبلغ 16.2 مليون جنيه إسترليني.

وشارك اللاعب الإنجليزي في 19 مباراة بكل المسابقات هذا الموسم مع الشياطين الحمر سجل خلالها هدفا وصنع آخر.

يونج لعب في مركز الجناح الهجومي قبل أن يتحول مع تقدمه في السن إلى ظهير أيسر مع لويس فان جال مدرب الفريق السابق.

في إنجلترا الدوري الإنجليزي الممتاز

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