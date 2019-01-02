رسميا - دورتموند يعلن انتقال نجمه لتشيلسي بداية من الموسم المقبل

أعلن بروسيا دورتموند الموافقة على بيع جناحه كريستيان بوليسيتش إلى تشيلسي بداية من الموسم المقبل.

ووافق دورتموند على بيع نجمه الأمريكي صاحب الـ20 عاما إلى تشيلسي مقابل 64 مليون يورو، بحسب ما ذكر الموقع الرسمي للنادي الألماني.

وسيكمل اللاعب هذا الموسم معارا لدورتموند، على أن يتمم انتقاله للبلوز بداية من موسم 2019-2020.

وكان تشيلسي أبدى رغبته منذ فترة في ضم موهبة دورتموند، قبل أن تتكلل مساعيه أخيرا بالنجاح.

وشارك بوليسيتش في 18 مباراة هذا الموسم، حيث سجل 3 أهداف وصنع 4.

وتدرج اللاعب الأمريكي في صفوف فرق شباب دورتموند، قبل أن يمثل الفريق الأول في يناير 2016.

طالع أيضا:

مران الأهلي - لاسارتي يجتمع مع جيرالدو.. وغياب محمد شريف وتأهيل لـ 5 لاعبين

دورتموند يعلن انتقال نجمه لتشيلسي بداية من الموسم المقبل

مواعيد مباريات الأربعاء 2-1-2019 والقنوات الناقلة.. الإسماعيلي ومانشستر يونايتد وتشيلسي

مدرب الجونة لـ في الجول: طلبنا 3 لاعبين من الأهلي.. المفاوضات مستمرة

أسامة نبيه: لاعب أجنبي في الدوري المصري يقترب من الكوكب السعودي