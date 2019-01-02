رسميا - دورتموند يعلن انتقال نجمه لتشيلسي بداية من الموسم المقبل

الأربعاء، 02 يناير 2019 - 11:26

كتب : محرر في الجول

كريستيان بوليسيتش

أعلن بروسيا دورتموند الموافقة على بيع جناحه كريستيان بوليسيتش إلى تشيلسي بداية من الموسم المقبل.

ووافق دورتموند على بيع نجمه الأمريكي صاحب الـ20 عاما إلى تشيلسي مقابل 64 مليون يورو، بحسب ما ذكر الموقع الرسمي للنادي الألماني.

وسيكمل اللاعب هذا الموسم معارا لدورتموند، على أن يتمم انتقاله للبلوز بداية من موسم 2019-2020.

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وكان تشيلسي أبدى رغبته منذ فترة في ضم موهبة دورتموند، قبل أن تتكلل مساعيه أخيرا بالنجاح.

وشارك بوليسيتش في 18 مباراة هذا الموسم، حيث سجل 3 أهداف وصنع 4.

وتدرج اللاعب الأمريكي في صفوف فرق شباب دورتموند، قبل أن يمثل الفريق الأول في يناير 2016.

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دورتموند يعلن انتقال نجمه لتشيلسي بداية من الموسم المقبل

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