صن: كوليبالي يتفوق على ماني ويفوز بجائزة أفضل لاعب سنغالي في 2018

الثلاثاء، 01 يناير 2019 - 18:06

كتب : FilGoal

كوليبالي - ماني

كشفت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية عن خسارة ساديو ماني نجم ليفربول الإنجليزي لجائزة أفضل لاعب سنغالي لعام 2018 الماضي لصالح مواطنه خاليدو كوليبالي.

وقالت الصحيفة إن كوليبالي مدافع نابولي ومنتخب السنغال تفوق على ماني في عام 2018 ليحقق جائزة أفضل لاعب سنغالي.

تفوق كوليبالي على ماني يأتي رغم خروج الأول من دوري أبطال أوروبا على يد الثاني في دور المجموعات للبطولة.

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ولا يزال ماني ينافس على جائزة أفضل لاعب في قارة إفريقيا لعام 2018 مع زميله في ليفربول محمد صلاح نجم منتخب مصر، وبيير إيميريك أوبامايانج نجم أرسنال ومنتخب الجابون.

وتألق كوليبالي البالغ من العمر 27 عاما مع نابولي خلال عام 2018 وكذلك شارك مع السنغال في كأس العالم.

ويعد كوليبالي هدفا لنادي مانشستر يونايتد الذي يسعى بكل قوة للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية لتدعيم دفاع.

ورغم مشاركة كوليبالي مع نابولي في دوري الأبطال إلا أنه يحق له المشاركة مع يونايتد في حالة انضمامه للفريق الإنجليزي خلال النصف الثاني من البطولة للموسم الحالي.

ساديو ماني خاليدو كوليبالي نابولي ليفربول

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