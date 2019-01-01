محدّث انتهت – أرسنال (4) - (1) فولام.. فوز كاسح

الثلاثاء، 01 يناير 2019 - 16:42

كتب : FilGoal

تشاكا - أرسنال - فولام

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة أرسنال أمام فولام في دربي الجولة الـ 21 من الدوري الإنجليزي.

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ويحتل أرسنال المركز الخامس برصيد 38 نقطة ويسعى لمصالحة جماهيره عقب الهزيمة الثقيلة أمام ليفربول 5-1.

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بينما فولام في المركز الـ 19 برصيد 14 نقطة ويسعى للهروب من المراكز الأخيرة على سلم الترتيب.

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** انتهت

** تسديدة قوية من أوبا تهز شباك فولام بمساعدة الدفاع

** ق83 جوووووووووووووووووووووول أوبا والهدف الرابع لـ أرسنال في مرمى فولام

** عرضية من كولاسيناك وتسديدة من أوبا في القائم قبل أن تصل الكرة إلى رامسي ويحولها في الشباك

** ق78 جوووووووووووووووووووووول رامسي والثااالث لـ أرسنال في مرمى فولام

** ق69 جوووووووووووووووووووووول كامارا والهدف الأول لـ فولام في مرمى أرسنال

** اختراق رائع من كولاسينياك وتسديدة متقنة في شباك فولام من لاكازيت والهدف الثاني

** ق55 جوووووووووووووووووووووول لاكازيت والهدف الثاني لـ أرسنال

** خروج موصطافي ومشاركة توريرا.. التغيير الأول لـ أرسنال

** انطلاق الشوط الثاني

** أرسنال (1) - (0) فولام

** نهاية الشوط الأول

** فرص مهدرة بالجملة من أوبا أمام فولام

** عرضية من أيوبي ولمسة متقنة من تشاكا في شباك فولام

** ق24 جوووووووووووووووووووووول تشاكا والهدف الأول لـ أرسنال

** أرسنال (0) - (0) فولام

** انطلاق المباراة

** بعد قليل انطلاق المباراة

في إنجلترا في المحترفين أرسنال فولام

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