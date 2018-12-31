أنا فيرجسون.. عن تهديد رونالدو وسب نيستلروي وضرب بيكام بالحذاء!

بين تهديد لكريستيانو رونالدو.. ونعت فان نيستلروي بالأحمق.. وضرب ديفيد بيكام بالحذاء! والعدو الاستثنائي جوزيه مورينيو.. FilGoal.com يعيد نشر السيرة الذاتية لواحد من أعظم الشخصيات عبر تاريخ كرة القدم بمناسبة عيد ميلاده الـ77.. السير أليكس فيرجسون.

الحلقة الأولى .. عندما قلت لرونالدو: سأقتلك.. سأطلق عليك النار

الحلقة الثانية .. عن غفوة مدتها 5 دقائق تسببت في بقائي مدربا لـ11 سنة أخرى

الحلقة الثالثة .. عندما تسبب "الأحمق" فان نيستلروي في بكاء رونالدو

الحلقة الرابعة ..عن ضربة حذائي في وجه بيكام.. ماذا تفعل في نفسك يا "غبي"

الحلقة الخامسة ..عن ركلة تيري التي أيقظتني من كابوس مميت

الحلقة السادسة ..عن الوحش المرعب سبب أسوأ مشهد في حياتي

الحلقة السابعة ..عن العدو الاستثنائي.. جوزيه مورينيو

الحلقة الثامنة..عن 30 ثانية دمرتني وجعلتني أعتزل