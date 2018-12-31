نجم توتنام السابق: النادي لن يقف أمام بوتشيتينو إذا أراد يونايتد

يعتقد تيدي شيرنجام نجم توتنام ومانشستر يونايتد وإنجلترا السابق أن ماوريسيو بوتشيتينو مدرب الأول هو سيد قراره في مسألة بقائه أو رحيله إلى قلعة أولد ترافورد.

وقال شيرنجام في حواره مع إذاعة لاف سبورت راديو:"بوتشيتينو جعل لاعبي توتنام يقدمون أفضل ما لديهم من مستوى وهذا ما تريده كمدرب. لا أرى الأمر منوطا بترك توتنام له ولا يتعلق بالمال. فقط ما يريده بوتشيتينو. إذا أراده يونايتد ويرغب هو في الرحيل، لا أعتقد أن توتنام سيقف في طريقه".

وواصل شيرنجام "لا يمكنك إهدار فرصة الانضمام إلى مانشستر يونايتد كلاعب والأمر نفسه كمدرب".

وتقول تقارير إن بوتشيتينو هو المرشح الأول لقيادة يونايتد في الصيف المقبل بعدما أقال النادي المدرب جوزيه مورينيو الذي حقق معه الفريق نتائج سلبية وفقد البرتغالي السيطرة على غرفة ملابس النادي.

ويقود أولي جونار سولشاير، زميل شيرنجام السابق، الفريق بصفة مؤقتة وقام بعمل رائع حتى الآن بالفوز في 3 لقاءات متتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز وسجل الفريق 12 هدفا في اللقاءات الثلاثة.

وأتبع شيرنجام "أكره الإقالة لكن بدا لي أن مورينيو كان على وشك الرحيل. ما قاله عن فقدان يونايتد القدرة على إقالته كان يستفز من هم أعلى منه منصبا في النادي. منذ ذلك الحين كان يتحدث عن قوة منافسيه، رغم أنه أنفق 400 مليون يورو لانتداب لاعبين. إن لم تقدر على صناعة فريق قوي وفقا لهذا فأنت تعاني".