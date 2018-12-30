رغم اكتساح أرسنال بخماسية.. كلوب: يوجد الكثير من الأمور التي يمكن تحسينها

يرى يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أن فريقه عليه التحسن أكثر من ذلك، وذلك رغم اكتساحه لأرسنال بخمسة أهداف يوم السبت.

نجمنا المصري محمد صلاح سجل وصنع في انتصار ليفربول على أرسنال بنتيجة 5-1 في قمة الجولة الـ 20 من الدوري الإنجليزي. (طالع التفاصيل)

وقال كلوب في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "رأينا صيحات عديدة في كرة ديان لوفرين التي تسببت في هدف أرسنال لكنه لم يجد من يسانده فحاول لعب الكرة الطولية فنخسرها لكنها ليست مشكلته وحده حيث إنه يريد التمرير لكنه لم يجد من يستقبل الكرة منه".

وأضاف "يوجد الكثير من الأمور التي يمكن تحسينها. فريق أرسنال كبير ويلعب كرة قدم جيدة لكننا قدمنا مباراة رائعة من ناحية الضغط والهجمات المرتدة والسيطرة واسترداد الكرة وتحكمنا في مجريات اللعب قدر المستطاع. حققنا الفوز بهذه النتيجة من قبل لكن الفوز بنتيجة 5-1 ضد أرسنال يشعرنا بالكثير من السعادة".

وواصل "سجلنا الهدف الخامس وأنتهى عام 2018 بهدية كريسماس رائعة من محمد صلاح. لقد أعجبت بلفتته الطيبة. لقد أعطى الكرة لفيرمينو لمنحه فرصة تسجيل هاتريك لذلك كان هذا رائعًا. لم تظهر مشاعري لأن فيرمينو عادة لا يجيد تسجيل ضربات الجزاء في الحصص التدريبية لكنه كان في أفضل حالاته وهو أمر جيد".

وأتم المدرب الألماني "أكرر أنه كان بالإمكان السيطرة على المباراة بشكل أفضل مع كل الاحترام لفريق أرسنال".

وعزز رجال كلوب تصدرهم للدوري ورفعوا رصيدهم إلى 54 نقطة موسعين الفارق مع توتنام الوصيف إلى 9 نقاط، وإلى 10 نقاط مع مانشستر سيتي حامل اللقب الذي رصيده 44 نقطة ويحل ضيفا يوم الأحد على ساوثامبتون.

واستمر أرسنال خامسا في ترتيب البطولة وتوقف رصيده عند 38 نقطة.