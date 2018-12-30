رغم اكتساح أرسنال بخماسية.. كلوب: يوجد الكثير من الأمور التي يمكن تحسينها

الأحد، 30 ديسمبر 2018 - 12:55

كتب : FilGoal

ليفربول - أرسنال

يرى يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أن فريقه عليه التحسن أكثر من ذلك، وذلك رغم اكتساحه لأرسنال بخمسة أهداف يوم السبت.

نجمنا المصري محمد صلاح سجل وصنع في انتصار ليفربول على أرسنال بنتيجة 5-1 في قمة الجولة الـ 20 من الدوري الإنجليزي. (طالع التفاصيل)

وقال كلوب في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "رأينا صيحات عديدة في كرة ديان لوفرين التي تسببت في هدف أرسنال لكنه لم يجد من يسانده فحاول لعب الكرة الطولية فنخسرها لكنها ليست مشكلته وحده حيث إنه يريد التمرير لكنه لم يجد من يستقبل الكرة منه".

أخبار متعلقة

شاكيري: هدف أرسنال المبكر أيقظنا لماذا اقترب ليفربول من إنهاء سنوات العجاف في الدوري كلوب: صلاح يضع أي مدافع في موقف صعب داخل منطقة الجزاء جوارديولا: لا نستطيع منافسة ليفربول هذا

وأضاف "يوجد الكثير من الأمور التي يمكن تحسينها. فريق أرسنال كبير ويلعب كرة قدم جيدة لكننا قدمنا مباراة رائعة من ناحية الضغط والهجمات المرتدة والسيطرة واسترداد الكرة وتحكمنا في مجريات اللعب قدر المستطاع. حققنا الفوز بهذه النتيجة من قبل لكن الفوز بنتيجة 5-1 ضد أرسنال يشعرنا بالكثير من السعادة".

وواصل "سجلنا الهدف الخامس وأنتهى عام 2018 بهدية كريسماس رائعة من محمد صلاح. لقد أعجبت بلفتته الطيبة. لقد أعطى الكرة لفيرمينو لمنحه فرصة تسجيل هاتريك لذلك كان هذا رائعًا. لم تظهر مشاعري لأن فيرمينو عادة لا يجيد تسجيل ضربات الجزاء في الحصص التدريبية لكنه كان في أفضل حالاته وهو أمر جيد".

وأتم المدرب الألماني "أكرر أنه كان بالإمكان السيطرة على المباراة بشكل أفضل مع كل الاحترام لفريق أرسنال".

وعزز رجال كلوب تصدرهم للدوري ورفعوا رصيدهم إلى 54 نقطة موسعين الفارق مع توتنام الوصيف إلى 9 نقاط، وإلى 10 نقاط مع مانشستر سيتي حامل اللقب الذي رصيده 44 نقطة ويحل ضيفا يوم الأحد على ساوثامبتون.

واستمر أرسنال خامسا في ترتيب البطولة وتوقف رصيده عند 38 نقطة.

محمد صلاح ليفربول يورجن كلوب أرسنال

نرشح لكم

أخر الأخبار

مباشر في إنجلترا - مانشستر يونايتد (0) - (0) بورنموث.. الشوط الأول 3 دقيقة | أوروبا
ضربة قوية.. طبيب الأهلي يعلن غياب أحمد فتحي 6 أسابيع 11 دقيقة | مصر
بالفيديو - سيتي يستعيد الانتصارات والمركز الثاني بفوز صعب على ساوثامبتون 17 دقيقة | أوروبا
التعادل التاسع.. نقطة للمصري من سموحة في الظهور الأول لإيهاب جلال محليا 26 دقيقة | الدوري المصري
مارادونا يدعم كوليبالي: تعرضت أيضا للعنصرية في إيطاليا 33 دقيقة | أوروبا
عامر حسين يُجيب لـ في الجول.. لماذا لقاء بيراميدو والأهلي بدون جمهور 36 دقيقة | مصر

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 شلبي يعتذر لجماهير الأهلي ويكشف كواليس غلق قناة بيراميدز بسبب "رئيس الزمالك" 2 ميرور: صلاح يصدم ليفربول بالرحيل إذا تم التعاقد مع مهاجم إسرائيل 3 بيان رسمي من الأهلي بخصوص حسين الشحات 4 كلوب: كنت سأبكي عندما رأيت ما فعله صلاح مع فيرمينيو

قد ينال إعجابك