شاكيري: هدف أرسنال المبكر أيقظنا

أرجع جيردان شاكيري جناح ليفربول الفوز الكبير الذي حققه فريقه على حساب أرسنال للهدف المبكر الذي سجله المدفعجية وأيقظ الريدز.

نجمنا المصري صلاح سجل وصنع في انتصار ليفربول على أرسنال بنتيجة 5-1 في قمة الجولة الـ 20 من الدوري الإنجليزي. (طالع التفاصيل)

وقال شاكيري في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "لقد كانت مباراة كبيرة، بالطبع أرسنال لديهم جودة وتستطيع رؤية ذلك في هدف التقدم. لقد كان نداء إيقاظ لنا، لقد استطعنا أن نتعادل سريعاً وهذا ما غير اللقاء بشكل كبير".

وواصل الدولي السويسري "نحن سعداء بهذا الفوز. إنها نتيجة كبيرة لم أتوقعها. الفوز كان هاماً جداً".

روبيرتو فيرمينو سجل مرتين في 90 ثانية بعد هدف أشلي ميتللاند نيلز قبل أن يسجل ساديو ماني ومحمد صلاح ليعود هو مرة أخرى ويضيف الهدف الخامس في الشوط الثاني.

وأضاف شاكيري "لقد كان مستحقاً تماماً لفيرمينو. لقد لعب مباراة جيدة جداً. إنه شيء رائع دائماً أن تملك لاعبون قادرون على التسجيل. الهدف الثاني كان جميلاً جداً. لقد استحق تسجيل الهاتريك وأنا سعيد لأجله. أتمنى أن يستمر في التسجيل".

وعن مستواه المميز مؤخرا، شدد: "يمكنك أن ترى في الملعب أن أملك ثقة كبيرة حالياً. لقد أردت أن ألعب من بداية اللقاء لذلك أنا سعيد جداً بالمشاركة والتأثير على اللقاء، لقد ساعدت زملائي على الفوز وأنا سعيد جداً في الوقت الحالي".

الفوز رفع فارق النقاط في صدارة الدوري إلى 9 نقاط ورجال يورجن كلوب وصلوا إلى 20 مباراة بدون هزيمة.

المباراة القادمة لليفربول ستكون ضد مانشستر سيتي مساء الخميس وشاكيري يصر أن الريدز يجب ألا يلتفتوا لأي شيء أخر ويحافظوا على التوهج

وأتم "التوقعات مرتفعة دائماً ولكن نريد أن نبقى في تركيزنا، علينا أن نركز ونعمل بجد كل يوم. ما زال الطريق طويلاً. في الوقت الحالي نحن سعداء وأتمنى أن نستمر هكذا".