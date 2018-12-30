رونالدو: يجب أن نحافظ على تركيزنا.. وتقنية حكم الفيديو تعجبني جدا

يعتقد كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس أن فريقه عليه المحافظة على التركيز حتى نهاية الموسم من أجل تحقيق البطولات، وذلك بعدما وصل لأرقام رائعة بنهاية النصف الأول من الموسم.

وسجل رونالدو هدفين ليقود فريق السيدة العجوز للفوز على ضيفه سامبدوريا بنتيجة 2-1 في الجولة 19 من الدوري الإيطالي.

قال رونالدو في تصريحات أبرزها موقع ناديه "فزنا بجميع مبارياتنا تقريباً ولكن يجب أن نحافظ على تركيزنا ونستمر في العمل بجد".

وأضاف اللاعب البرتغالي الذي يتصدر ترتيب هدافي الدوري الإيطالي بـ14 هدفا في 19 مباراة "سار النصف الأول من الموسم بشكل جيد جداً".

وواصل "فزنا بكل مبارياتنا تقريباً ونحن فريق قوي ولكن ما زال المشوار طويلاً. يجب أن نحافظ على تركيزنا ونستمر في العمل إذا أردنا تحقيق أموراً رائعة".

تحدث رونالدو أيضاً عن رأيه في استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد بعد أن تم إلغاء هدف سامبدوريا في نهاية اللقاء بقوله "تعجبني جداً لأنها تقلل عدد الأخطاء. ليس من السهل على الحكام أن يحللوا كل شئ يحدث في اللقاء".

وعزز يوفنتوس تصدره للدوري بينما ارتقى رونالدو لصدارة ترتيب الهدافين بعدما سجل 14 هدفا في البطولة.

ولعب رونالدو البالغ عمره 33 عاما أساسيا في كل مباريات يوفنتوس بالدوري عدا لقاء الجولة الماضية الذي تعادل فيه الفريق أمام مضيفه أتالانتا، شارك في تلك المباراة لمدة 25 دقيقة فقط.

ويحصل رونالدو ورفاقه على راحة مدتها أسبوعين قبل استئناف المباريات في إيطاليا.

واللقاء المقبل ليوفنتوس في 13 يناير أمام بولونيا في الدور ثمن النهائي لكأس إيطاليا.