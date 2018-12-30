كلوب: صلاح يضع أي مدافع في موقف صعب داخل منطقة الجزاء

يعلم يورجن كلوب المدير الفني لليفربول مدى صعوبة موقف أي مدافع أمام مهاجمه المصري محمد صلاح داخل منطقة الجزاء.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

صلاح سجل وصنع في انتصار ليفربول على أرسنال بنتيجة 5-1 في قمة الجولة الـ 20 من الدوري الإنجليزي. (طالع التفاصيل)

وقال كلوب في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "الهدف الرابع جاء بعد عرقلة صلاح في موقف لاعب ضد لاعب داخل منطقة الجزاء وهو أمر صعب دائمًا على المدافع فحصل صلاح على ركلة جزاء سجلها بنفسه".

هذه هي المباراة الثانية على التوالي التي يحصل فيها صلاح على ركلة جزاء ويسجلها بنفسه، حتى وصل لهدفه الـ13 في الدوري ليعود إلى صدارة هدافي المسابقة بالتساوي مع هاري كين مهاجم توتنام وبيير إيمريك أوباميانج هداف أرسنال.

وعن صناعة النجم المصري للهدف الثالث لزميله ساديو ماني، أوضح كلوب "ثالث الأهداف كان رائعًا بعد عدة تمريرات حتى وصلت الكرة لصلاح الذي مرر من لمسة واحدة لماني فسجل بتسديدة قوية".

وعزف صلاح ورفاقه سيمفونية استعراضية رائعة وسط جماهيرهم ودمروا أرسنال الذي عوقب بعد تقدمه المبكر في النتيجة.

وأضاف كلوب "ردة الفعل على التأخر بهدف كانت رائعة، لم نستقبل العديد من الأهداف هذا العام لذلك لا تعرف كيف يكون الشعور إذا استقبلت شباكنا أي هدف تحديدًا عندما يكون هدف التأخر في النتيجة".

وواصل "لقد نجحنا في تطبيق طريقتنا ووضعنا المنافس تحت الضغط. لم أشاهد الهدف الأول فقط رأيت الكرة في الشباك لكنني تابعت الهدف الثاني جيدًا. ماني ضغط على حامل الكرة في وسط الملعب ثم وصلت الكرة لفيرمينو فراوغ المدافعين وسجل بطريقة رائعة".

وعزز رجال كلوب تصدرهم للدوري ورفعوا رصيدهم إلى 54 نقطة موسعين الفارق مع توتنام الوصيف إلى 9 نقاط، وإلى 10 نقاط مع مانشستر سيتي حامل اللقب الذي رصيده 44 نقطة ويحل ضيفا يوم الأحد على ساوثامبتون.

واستمر أرسنال خامسا في ترتيب البطولة وتوقف رصيده عند 38 نقطة.