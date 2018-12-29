مازيمبي يحدد موعد وملعب مباراته ضد الإسماعيلي

حدد مازيمبي الكونغولي يوم 12 يناير المقبل موعدا لمباراته ضد الإسماعيلي في افتتاح مباريات المجموعة الثالثة في دوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف مازيمبي المواجهة الأولى التي تجمعه بالإسماعيلي في مرحلة المجموعات.

واختار مازيمبي يوم 12 يناير موعدا للمباراة على ملعب مدينة لوبومباشى في الكونغو.

يذكر أن قرعة مجموعات دوري الأبطال أوقعت الإسماعيلي في المجموعة الثالثة النارية مع مازيمبي وشباب قسنطينة الجزائري والأفريقي التونسي. (تعرف على كل مجموعات إفريقيا)

وفي الجولة الثانية يستضيف الإسماعيلي على ملعبه نظيره الإفريقي التونسي قبل أن يختتم الدور الأول من المجموعات على ملعبه أيضا أمام نادي قسنطينة الجزائري.