الأهلي يستأنف تدريباته الأحد بدون راحة تحت قيادة لاسارتي استعدادا لبيراميدز

يستأنف فريق الأهلي لكرة القدم مرانه غدا الأحد دون راحة استعدادا لمواجهة بيراميدز والمقرر لها الجمعة المقبل.

ويقود مارتن لاسارتي المدير الفني الجديد مران الفريق غدا بعدما وصل إلى القاهرة أمس الجمعة.

ويلعب الأهلي أمام الداخلية في السادسة من مساء اليوم في المباراة المؤجلة من الجولة السادسة بمنافسات الدوري المصري.

وحرص لاسارتي على حضور مران الفريق صباح اليوم للاعبين الغائبين عن مواجهة الداخلية.

وشارك في مران اللاعبين الغائبين كل من وليد سليمان وجونيور أجايي وساليف كوليبالي وأكرم توفيق وصبري رحيل وأحمد حمدي وأحمد ياسر ريان وعمرو بركات وجيرالدو دا كوستا وصالح جمعة وعمرو جمال ومحمود الجزار ومحمود وحيد.

وواصل الثلاثي سعد سمير وصلاح محسن ورامي ربيعة التدريبات التأهيلية تحت إشراف طارق عبد العزيز تمهيدا للعودة من جديد للتدريبات الجماعية.