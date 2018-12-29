الأهلي يستأنف تدريباته الأحد بدون راحة تحت قيادة لاسارتي استعدادا لبيراميدز

السبت، 29 ديسمبر 2018 - 12:16

كتب : أحمد الخولي

مران الأهلي في إثيوبيا

يستأنف فريق الأهلي لكرة القدم مرانه غدا الأحد دون راحة استعدادا لمواجهة بيراميدز والمقرر لها الجمعة المقبل.

ويقود مارتن لاسارتي المدير الفني الجديد مران الفريق غدا بعدما وصل إلى القاهرة أمس الجمعة.

ويلعب الأهلي أمام الداخلية في السادسة من مساء اليوم في المباراة المؤجلة من الجولة السادسة بمنافسات الدوري المصري.

أخبار متعلقة

مدرب الداخلية لـ في الجول: فزت على الأهلي بقيادة يوسف مرتين.. ونسعى لنتيجة إيجابية مثل أي مباراة لاسارتي يحضر مران الغائبين في الأهلي مواعيد مباريات اليوم السبت 29-12-2018 والقنوات الناقلة.. الأهلي وقمة ليفربول ضد أرسنال أمين عمر يدير لقاء للأهلي لأول مرة في الموسم

وحرص لاسارتي على حضور مران الفريق صباح اليوم للاعبين الغائبين عن مواجهة الداخلية.

وشارك في مران اللاعبين الغائبين كل من وليد سليمان وجونيور أجايي وساليف كوليبالي وأكرم توفيق وصبري رحيل وأحمد حمدي وأحمد ياسر ريان وعمرو بركات وجيرالدو دا كوستا وصالح جمعة وعمرو جمال ومحمود الجزار ومحمود وحيد.

وواصل الثلاثي سعد سمير وصلاح محسن ورامي ربيعة التدريبات التأهيلية تحت إشراف طارق عبد العزيز تمهيدا للعودة من جديد للتدريبات الجماعية.

مران الأهلي مارتن لاساراتي

نرشح لكم

أخر الأخبار

عبد الحفيظ: الحكم لم يخطئ في قرارات مؤثرة أمام الداخلية.. وسنتوج بالدوري 4 دقيقة | مصر
نفس إصابة مباراة الترجي.. طبيب الأهلي: فتحي أصيب في العضلة الأمامية 5 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر يوسف: ظروف الأهلي لا تحتمل الهدايا.. ولم نلعب الـ5 دقائق الأخيرة 21 دقيقة | الدوري المصري
بالفيديو - تساوى مع أوباميانج وكين.. صلاح يهز شباك أرسنال من ركلة جزاء 28 دقيقة | المحترفون
عقدة يوسف تتواصل.. الأهلي يتعثر بعد عودة +90 ضد الداخلية 37 دقيقة | الدوري المصري
"المصائب لا تأتي فرادى".. خطأ علاء يمنح باولو صدارة هدافي الدوري وإصابة فتحي ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 شلبي يعتذر لجماهير الأهلي ويكشف كواليس غلق قناة بيراميدز بسبب "رئيس الزمالك" 2 ميرور: صلاح يصدم ليفربول بالرحيل إذا تم التعاقد مع مهاجم إسرائيل 3 بيان رسمي من الأهلي بخصوص حسين الشحات 4 أمر ملكي: إعفاء تركي آل الشيخ من رئاسة هيئة الرياضة السعودية

قد ينال إعجابك