عواد: رحيل المدرب أثر على اللاعبين البرازيليين

أبدى محمد عواد حارس مرمى الوحدة، سعادته بالانتصار المثير الذي تحقق على الأهلي، بهدفين مقابل هدف واحد، في الجولة 15 من الدوري السعودي.

المباراة التي أقيمت على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية، شهدت إثارة كبيرة في لحظاتها الأخيرة عندما أدرك الأهلي التعادل بهدف من ركلة جزاء عن طريق عمر السومة، قبل أن يخطف الوحدة نقاط المباراة في الدقيقة التاسعة من الوقت البديل. (طالع التفاصيل)

عواد تحدّث بعد المواجهة إلى محطة "دوري بلس" وكشف عن إصرار لاعبي الوحدة على العودة لطريق الانتصارات بعد 3 تعثرات متتالية: "أخذنا عهدا على أنفسنا بأن نعود لمستويات أول الموسم، ارتكبنا أخطاء بسيطة وضيّعنا مباريات سهلة بسبب عدم التركيز في الملعب بالسابق".

مضيفا: "فوّتنا على نفسنا فرصة التقدم في الجدول والوصول لمركز أفضل في المباريات الثلاث الماضية".

وواصل: "اليوم واجهنا فريقا كبيرا، الأهلي، وكنا مسيطرين ومتقدمين حتى الوقت بدل الضائع، كان من الممكن أن نفقد نقطتين على ملعبنا بسبب عدم التركيز".

الهدف القاتل للوحدة تسبب في سقوط حاتم خيمي رئيس نادي الوحدة مغشيا عليه، وعواد علّق على ذلك: "هو مشجع قبل أن يكون رئيس نادٍ".

الحارس الدولي المصري اعترف أن استقالة فابيو كاريلي من تدريب الفريق بعد عدة جولات من بداية الموسم، أثرت على الفريق: "استقالة المدرب أثرت بشكل سلبي على اللاعبين، خصوصا البرازيليين الذين كانوا مرتبطين به، وذلك بعد أن بدأنا الاعتياد على أسلوبه، لكن هذه هي كرة القدم وتلك الأمور تحدث دوما".

عواد المعار من الإسماعيلي، خاض كل فريقه الـ15 في الدوري السعودي هذا الموسم.