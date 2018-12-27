كأس آسيا - إسماعيل مطر على رأس قائمة الإمارات

أعلن ألبيرتو زاكيروني المدير الفني لمنتخب الإمارات قائمة فريقه التي تخوض كأس أمم آسيا 2019.

وتستضيف الإمارات كأس أمم آسيا التي تنطلق يوم 5 يناير المقبل بمشاركة 24 منتخبا.

ويأتي المهاجم المخضرم إسماعيل مطر على رأس قائمة الإمارات لأمم آسيا.

وجاءت القائمة بالكامل كالآتي:

المرمى: خالد عيسى – علي خصيف – محمد الشامسي.

الدفاع: محمد أحمد – إسماعيل أحمد – خليفة الحمادي – فارس جوما – خليفة مبارك – الحسن صالح – وليد عباس – بندر الأحبابي.

الدفاع: عامر عبد الرحمن – ريان سالم – محمد عبد الرحمن – خلفان مبارك – ماجد حسن – إسماعيل الحمادي – علي سالمين – خميس إسماعيل.

الهجوم: علي مبارك – أحمد خليل – سيف راشيد – إسماعيل مطر.

ويلعب منتخب الإمارات في المجموعة الأولى لكأس الأمم الآسيوية مع كل من الهند والبحرين وتايلاند.