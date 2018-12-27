كأس آسيا - إسماعيل مطر على رأس قائمة الإمارات
الخميس، 27 ديسمبر 2018 - 15:43
كتب : FilGoal
أعلن ألبيرتو زاكيروني المدير الفني لمنتخب الإمارات قائمة فريقه التي تخوض كأس أمم آسيا 2019.
وتستضيف الإمارات كأس أمم آسيا التي تنطلق يوم 5 يناير المقبل بمشاركة 24 منتخبا.
ويأتي المهاجم المخضرم إسماعيل مطر على رأس قائمة الإمارات لأمم آسيا.
وجاءت القائمة بالكامل كالآتي:
المرمى: خالد عيسى – علي خصيف – محمد الشامسي.
الدفاع: محمد أحمد – إسماعيل أحمد – خليفة الحمادي – فارس جوما – خليفة مبارك – الحسن صالح – وليد عباس – بندر الأحبابي.
الدفاع: عامر عبد الرحمن – ريان سالم – محمد عبد الرحمن – خلفان مبارك – ماجد حسن – إسماعيل الحمادي – علي سالمين – خميس إسماعيل.
الهجوم: علي مبارك – أحمد خليل – سيف راشيد – إسماعيل مطر.
ويلعب منتخب الإمارات في المجموعة الأولى لكأس الأمم الآسيوية مع كل من الهند والبحرين وتايلاند.