رحيل جاتوزو يقترب مع تعثر جديد لميلان أمام المغمور فروسينوني

الأربعاء، 26 ديسمبر 2018 - 15:29

كتب : FilGoal

جاتوزو

استمرت معاناة ميلان للمباراة الرابعة على التوالي في الدوري الإيطالي بعدما فشل في هز شباكه مضيفه المغمور فروسينوني ليتعادل بدون أهداف يوم الأربعاء في الجولة 18 ويصبح مدربه جينارو جاتوزو على شفا الإقالة أكثر وأكثر.

وفشل روسونيري في تسجيل هدف في آخر 379 دقيقة بالدوري. وخسر الفريق مرة وتعادل في 3 مباريات من آخر 4 لعبها بالبطولة.

وازداد الضغط على جاتوزو، لاعب ميلان وإيطاليا السابق، الذي تراجع للمرتبة الخامسة في ترتيب الدوري وودع منذ أيام بطولة الدوري الأوروبي من دورها الأول بعد السقوط أمام أولمبياكوس اليوناني.

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وحصد فروسينوني نقطة على حساب ميلان ليصبح رصيده 10 نقاط في المركز 19 من الدوري.

وبات رصيد ميلان 28 نقطة متساويا مع لاتسيو الرابع.

وأشارت تقارير إلى أن إدارة ميلان أمهلت جاتوزو لنهاية العام لتحسين نتائج الفريق وإلا فالإقالة تنتظر المدرب البالغ عمره 40 عاما.

ويستضيف ميلان فريق سبال يوم السبت في آخر مباراة بالدور الأول من الدوري الذي يتوقف مع نهاية 2018 ويستأنف في 19 يناير بسبب العطلة الشتوية.

ميلان

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