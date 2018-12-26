لجنة المسابقات: نفاوض الكاف لإنقاذ مباراة الأهلي وسموحة

يسعى عامر حسين رئيس لجنة المسابقات لإنقاذ ما يمكن إنقاذه لتفادي أي مؤجلات جديدة ببطولة الدوري المصري.

وصرح حسين عبر البرنامج الإذاعي (وان تو): "الأهلي سيواجه الداخلية يوم 29 ديسمبر ثم يلعب ضد بيراميدز وسموحة يومي 4 و8 يناير المقبل".

وأوضح: "تحدثت مع هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة ليتفاوض مع مسؤولي الكاف لإقامة المباراة الأولى للأهلي في دور المجموعات يوم 12 وليس 11 يناير المقبل".

وأشار رئيس لجنة المسابقات إلى أنه يحاول بهذه الخطوة إنقاذ مباراة الأهلي وسموحة حتى لا تتأجل لموعد لاحق، مؤكدا أن أي تعديل يربك جدول المسابقة.

وتطرق عامر حسين للحديث عن مباراة المقاولون العرب والإسماعيلي، مؤكدا أن خطاب الجهات الأمنية أربك الأمور تماما بعدما تعذر إقامة اللقاء يوم 27 ديسمبر الجاري أو تأجيلها ليوم 28 من نفس الشهر لتزامنه مع لقاء الزمالك ضد بتروجيت ورفض الأمن إقامة مباراتين في نفس اليوم بالقاهرة.

وأوضح: "المقاولون رحب بنقل اللقاء إلى الإسماعيلية يوم الأول من يناير ومع تحفظ الأمن تأجل اللقاء ليوم 2 قبل أن ترفض الجهات الأمنية إقامة اللقاء مجددا لانشغالها بماراثون زايد الخيري، لذا طلب نادي المقاولون استضافة المباراة مجددا بالقاهرة وهذا حقه".

وأتم: "لذا تأجل لقاء الزمالك والإسماعيلي يوم الأول من يناير لمشاركة الناديين في الكونفدرالية ودوري الأبطال، فتأجيل مباراة واحدة كان أقل الأضرار حتى لا يرتبك جدول الدوري".

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