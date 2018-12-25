مدرب صن داونز بعد الفوز على أهلي بنغازي: لا ينبغي أن يخاف المنتخب من مواجهة ليبيا

الثلاثاء، 25 ديسمبر 2018 - 14:26

كتب : محمد سمير

بيتسو موسيمان - مدرب صن داونز

يعتقد بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق ماميلودي صن داونز أن نجاح فريقه أمام أهلي بنغازي الليبي يجب أن يكون دافعا لمنتخب جنوب إفريقيا أمام ليبيا في تصفيات أمم إفريقيا.

وتأهل صن داونز لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا للمرة الرابعة على التوالي.

ونجح الفريق الجنوب إفريقي في الفوز على أهلي بنغازي برباعية نظيفة في مباراة الإياب بعد أن انتهت مباراة الذهاب سلبيا بدون أهداف في مصر.

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وقال موسيماني في تصريحات لأحد مواقع جنوب إفريقيا: "حققنا فوزا مهما للنادي ووصلونا لمرحلة المجموعات أمرا هاما للغاية".

وأضاف "أخبرت اللاعبين أننا يجب أن نستغل تلك المباراة في توصيل رسالة قبل مواجهة جنوب إفريقيا لليبيا بتصفيات أمم إفريقيا".

وتابع "أعتقد أننا نجحنا ويجب على لاعبي منتخبنا عدم الخوف عند مواجهة ليبيا في مارس المقبل".

ولضمان التأهل لأمم إفريقيا المقبلة يجب على منتخب جنوب إفريقيا تجنب الهزيمة أمام ليبيا.

وواصل المدير الفني تصريحاته "معظم لاعبي منتخب ليبيا من فريق أهلي بنغازي لأنه واحد من أكبر الأندية هناك".

وأتم تصريحاته "نحن مازالنا في خطوة بناء الفريق، وإنهاء العام بتلك الطريقة أمر رائع، علينا الآن الاستعداد لست مباريات في مرحلة دور المجموعات".

وتنافس جنوب إفريقيا، مصر على استضافة أمم إفريقيا صيف 2019 بعد سحب التنظيم من الكاميرون.

صن داونز جنوب إفريقيا ليبيا أمم إفريقيا

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