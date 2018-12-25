طارق مصطفى يكشف أسباب تراجعه عن الاستقالة من تدريب سريع واد زم المغربي

كشف طارق مصطفى المدير الفني لفريق سريع واد زم المغربي، عن أسباب تراجعه عن الاستقالة التي قدمها قبل أيام.

وقال مصطفى في تصريحات لبرنامج "ساعة مع شوبير" الإذاعي: "تقدمت باستقالتي بالفعل بعد الخسارة أمام الرجاء المغربي 2-3 فالكل يعلم أن فريقي الأقل إمكانيات مادية وبشرية بالدوري المغربي إلا أننا أنهينا الموسم الماضي في المركز العاشر ورحل عن الفريق 6 لاعبين أساسيين مطلع الموسم الجاري".

وأضاف "تراجعت عن الاستقالة نزولا على رغبة اللاعبين والإدارة والجماهير ووافقت لأن الفريق كان مقبلا على مباراة مع الجيش الملكي بعد 3 أيام والتي انتهت بالتعادل 1-1 أمس الاثنين".

وشدد "طالبت الإدارة بضرورة توفير مطالب أساسية فلا يمكن أن نسافر 10 ساعات إلى الحسيمة لخوض مباراة في الدوري ثم نعود في 12 ساعة خاصة أن الدوري المغربي تلعب مباراة كل 3 أيام".

وأكمل "بالفعل استبعدت 3 لاعبين من الفريق، منهم عبد المولى بن رابح الذي وقفت بجواره كثيرا وجعلته قائدا للفريق فهو لاعب مميز ويمكنه صنع الفارق ولكن يبدو أنه بدأ يجهز نفسه للانتقال إلى الدوري السعودي".

وأتم "تتبقى مباراتين لنا في الدور الأول من الدوري بعدها أقرر ماذا سيحدث بعد التشاور مع مجلس الإدارة".

ويحتل فريق سريع واد زم المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري المغربي للمحترفين برصيد 14 نقطة.