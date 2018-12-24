مروان محسن: حققنا المطلوب بالتأهل لدور المجموعات.. وهي خطوة نحو المنافسة على اللقب

الإثنين، 24 ديسمبر 2018 - 13:33

كتب : أحمد الخولي

مروان محسن - الأهلي - النجوم

أعرب مروان محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن سعادته بتأهل الفريق إلى دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا بعد تخطي عقبة فريق «جيما الإثيوبي» بمجموع مباراتي الذهاب والإياب مشددا أنها خطوة نحو تحقيق اللقب.

مروان محسن

النادي : الأهلي

الأهلي

وخسر الأهلي في مباراة الإياب بهدف نظيف لكن صعد بمجموع اللقائين بعد الفوز ذهابا بهدفين نظيفين.

وقال مروان محسن: "حققنا المطلوب بالتأهل إلى دور المجموعات رغم الخسارة في لقاء العودة".

أخبار متعلقة

جلسة بين عبد الحفيظ ولاسارتي فور عودة المدرب لحسم قائمة الأهلي مصدر بالأهلي لـ في الجول: مرعي يقترب.. ونقطة واحدة لحسم الصفقة إنبي لـ في الجول: لم نطلب أجاي مقابل انتقال حمدي فتحي لـ الأهلي.. وشرط لرحيله إكرامي: الجيل الحالي في الأهلي أقل فنيا من أجيال سابقة.. وخسارة إفريقيا هزت ثقتنا

وتابع "خضنا المباراة في ظروف صعبة نتيجة للضغط والإرهاق الشديد إلى جانب الغيابات وحالة أرضية ملعب أديس أبابا".

وأضاف مروان محسن "تأثرنا بارتفاع الملعب عن سطح البحر وأثر ذلك على مستوانا والمردود البدني".

وكان مروان محسن قد سجل هدفا في فوز الأهلي بهدفين نظيفين على فريق جيما أبا جيفار الإثيوبي.

وقال مروان محسن: "التأهل لدور المجموعات يعتبر خطوة في طريق المنافسة بالبطولة التي نهدف للتتويج بلقبها".

وأضاف "لدينا إصرار كبير لتقديم أفضل ما لدينا خلال الفترة المقبلة من أجل تحقيق الانتصارات وإسعاد الجماهير".

وعن المنافسة في مركز الهجوم أوضح مروان "المنافسة بين اللاعبين تخدم مصلحة الأهلي وكل لاعب يقدم أفضل ما لديه للتواجد وإثبات نفسه".

وأتم تصريحاته "إهدار الفرص يرجع إلى غياب التوفيق فقط، وأعد مبواصلة القتال للظهور بأفضل مستوى".

وتقام قرعة دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا يوم الجمعة المقبل في القاهرة.

مروان محسن الأهلي دوري أبطال إفريقي

نرشح لكم

أخر الأخبار

تقرير: فيرجسون يعود للعمل مستشارا في مانشستر يونايتد لاستعادة أيام المجد 12 دقيقة | أوروبا
مصدر في دجلة يكشف لـ في الجول قيمة صفقة مرعي القريبة من الأهلي.. "لا رغبة في لاعبين" 26 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - التفاصيل المالية لإعارة باسم مرسي لسموحة.. والنادي السكندري يرفض المبادلة 30 دقيقة | الدوري المصري
مروان محسن: حققنا المطلوب بالتأهل لدور المجموعات.. وهي خطوة نحو المنافسة على اللقب 49 دقيقة | إفريقيا
جلسة بين عبد الحفيظ ولاسارتي فور عودة المدرب لحسم قائمة الأهلي 59 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول – جلسة بين جروس وأمير مرتضى لحسم مصير دونجا.. والإسماعيلي الأقرب ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 بيان رسمي من المصري بخصوص "انضمام إسلام عيسى إلى الأهلي" 2 صلاح وبوجبا وكانتي إلى تونس الشهر المقبل 3 روبي فاولر: صلاح يحتاج لشيء وحيد ليصبح أسطورة ليفربول 4 نادر شوقي لـ في الجول: ضقنا ذرعا بما يحدث مع رمضان صبحي.. كفاكم ما تفعلونه

قد ينال إعجابك