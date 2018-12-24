مروان محسن: حققنا المطلوب بالتأهل لدور المجموعات.. وهي خطوة نحو المنافسة على اللقب

أعرب مروان محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن سعادته بتأهل الفريق إلى دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا بعد تخطي عقبة فريق «جيما الإثيوبي» بمجموع مباراتي الذهاب والإياب مشددا أنها خطوة نحو تحقيق اللقب.

مروان محسن النادي : الأهلي الأهلي

وخسر الأهلي في مباراة الإياب بهدف نظيف لكن صعد بمجموع اللقائين بعد الفوز ذهابا بهدفين نظيفين.

وقال مروان محسن: "حققنا المطلوب بالتأهل إلى دور المجموعات رغم الخسارة في لقاء العودة".

وتابع "خضنا المباراة في ظروف صعبة نتيجة للضغط والإرهاق الشديد إلى جانب الغيابات وحالة أرضية ملعب أديس أبابا".

وأضاف مروان محسن "تأثرنا بارتفاع الملعب عن سطح البحر وأثر ذلك على مستوانا والمردود البدني".

وكان مروان محسن قد سجل هدفا في فوز الأهلي بهدفين نظيفين على فريق جيما أبا جيفار الإثيوبي.

وقال مروان محسن: "التأهل لدور المجموعات يعتبر خطوة في طريق المنافسة بالبطولة التي نهدف للتتويج بلقبها".

وأضاف "لدينا إصرار كبير لتقديم أفضل ما لدينا خلال الفترة المقبلة من أجل تحقيق الانتصارات وإسعاد الجماهير".

وعن المنافسة في مركز الهجوم أوضح مروان "المنافسة بين اللاعبين تخدم مصلحة الأهلي وكل لاعب يقدم أفضل ما لديه للتواجد وإثبات نفسه".

وأتم تصريحاته "إهدار الفرص يرجع إلى غياب التوفيق فقط، وأعد مبواصلة القتال للظهور بأفضل مستوى".

وتقام قرعة دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا يوم الجمعة المقبل في القاهرة.