روني: حتى سيدات المطبخ في النادي لم يستمتعوا بفترة مورينيو

الأحد، 23 ديسمبر 2018 - 20:51

كتب : FilGoal

جوزيه مورينيو

يعتقد وين روني قائد مانشستر يونايتد السابق، أن فريق الشياطين الحمر احتاج إلى تغيير الجهاز الفني، مشيدا بخطوة تعيين زميله السابق أولي جونار سولشاير.

يونايتد استفاق يوم أمس وسحق مضيفه كارديف سيتي بخمسة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة الأولى لـ سولشاير كمدرب الذي عوّض جوزيه مورينيو المقال.

روني تواجد في استوديو التليفزيون البريطاني بعد المباراة، وأشار إلى أن فترة مورينيو في مانشستر يونايتد كانت صعبة على كل أفراد النادي: "لم يكن اللاعبون فقط، بل النادي بأكمله: إد وودورد، الإدارة، سيدات المطبخ، عمال غرفة خلع الملابس، جميعهم لم يستمتعوا بتلك الفترة. سولشاير هو الشخص القادر على تسوية الأمور وأنا على علم أنهم يشعرون بالسعادة الآن".

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وواصل مهاجم دي سي يونايتد الحالي: "لحظة أن تولى سولشاير مهمة تدريب مانشستر يونايتد، بعثت إليه برسالة تهنئة، لأنني لعبت معه".

مختتما: "من خلال حديثي إلى بعض اللاعبين، شعرت أنهم في حاجة إلى التغيير. عليهم أن يعودوا للاستمتاع بكرة القدم من جديد، هذا ما يحتاجون إليه".

وين روني مانشستر يونايتد جوزيه مورينيو

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