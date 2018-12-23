بالفيديو – لاعب الاتحاد السابق يصعد بسيمبا لدور المجموعات.. ووصيف الكونفدرالية يلحق به

الأحد، 23 ديسمبر 2018 - 18:19

كتب : FilGoal

كلاتوس شاما مع منتخب زامبيا

صعد فريق سيمبا التنزاني إلى دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا بعد أن حقق انتصارا مثيرا على ضيفه نكانا الزامبي 3-1، ليعبر 4-3 بمجموع المباراتين.

سيمبا خسر في زامبيا ذهابا 2-1، قبل أن يتأخر بهدف آخر في بداية مباراة الإياب لكنه عاد وانتفض ليسجل 3 أهداف رائعة.

وتقدم والتر بواليا لنكانا الزامبي بهدف في الدقيقة 17، قبل أن يتعادل جوناس مكودي لأصحاب الأرض بتسديدة صاروخية في الدقيقة 29.

وتقدم ميدي كاجيري لسيمبا في الدقيقة 46 من عمر الشوط الأول برأسية ليمنح فريقه الأفضلية قبل انتصاف المباراة.

وفي الدقيقة 88 نجح تشاما لاعب الاتحاد السكندري السابق، في تسجيل هدف العبور بطريقة رائعة بعد أن حول بينية من الناحية اليسرى بكعبه لداخل الشباك.

ولحق فريق فيتا كلوب الكونغولي بدور المجموعات هو الآخر، بعد أن كرر انتصاره على بانتو بطل ليسوتو على ملعب الأخير.

فيتا كلوب كان قد انتصر ذهابا في ملعبه 4-1.

وسجل جلودي نجودا هدف المباراة الوحيد لفيتا كلوب في الدقيقة العاشرة.

نكانا

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