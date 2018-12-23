بالفيديو – ارتباك دفاعي أحمر = هدف إثيوبي في شباك الأهلي

الأحد، 23 ديسمبر 2018 - 15:52

كتب : FilGoal

فريق الأهلي أمام جيما أبا جيفار

سجل ديدييه ليبري لاعب فريق جيما آبا جيفار الإثيوبي هدفا في شباك الأهلي في مباراة إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.

الأهلي الذي فاز ذهابا 2-0، تلقى هدفا قبل نهاية الشوط الأول بلحظات.

ارتباك دفاعي أحمر في التعامل مع كرة عرضية، سواء من ساليف كوليبالي في الهواء أو محمد هاني على الأرض، منحت ليبري فرصة التسديد.

أخبار متعلقة

بالفيديو - ضربة رأس رائعة كتبت هدف الأهلي الوحيد في إثيوبيا مستشفى الأهلي - نجيب يخوض تدريبات كرة منفردة.. وسليمان يواصل التأهيل الجهاز الفني للأهلي يضع برنامجا خاصا للاعبين قبل المواجهة الإفريقية.. ومران قوي للغائبين

وبالفعل سدد اللاعب الإيفواري، وسجل أول أهداف جيما في شباك الأحمر لينتهي الشوط بتقدم صاحب الأرض.

جيما أبا جيفار الأهلي في إفريقيا

نرشح لكم

أخر الأخبار

بالفيديو – ارتباك دفاعي أحمر = هدف إثيوبي في شباك الأهلي 26 دقيقة | إفريقيا
لأسباب تأديبية - إنتر يعلن إيقاف ناينجولان لأجل غير مسمى 33 دقيقة | أوروبا
روبرتسون عن فان دايك: أشعر بالملل بكثرة الحديث عن مدى روعته 46 دقيقة | أوروبا
مباشر في الكونفدرالية - القطن التشادي (0) الزمالك (0).. تبديل اضطراري وخروج النقاز 46 دقيقة | إفريقيا
بالفيديو - إكرامي يتصدى لـ "فرصة غريبة" ضد جيما أبا جيفار 49 دقيقة | إفريقيا
الدوري الإنجليزي الأقوى على مستوى العالم بسبب عقود الرعاية 59 دقيقة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 بيان رسمي من المصري بخصوص "انضمام إسلام عيسى إلى الأهلي" 2 صلاح وبوجبا وكانتي إلى تونس الشهر المقبل 3 مورينيو: يمكنكم مقارنة ليفربول بـ فريقي في بورتو.. انظروا لـ صلاح وأُرهقت من هذا اللاعب 4 روبي فاولر: صلاح يحتاج لشيء وحيد ليصبح أسطورة ليفربول

قد ينال إعجابك