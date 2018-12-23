بالفيديو – ارتباك دفاعي أحمر = هدف إثيوبي في شباك الأهلي

سجل ديدييه ليبري لاعب فريق جيما آبا جيفار الإثيوبي هدفا في شباك الأهلي في مباراة إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.

الأهلي الذي فاز ذهابا 2-0، تلقى هدفا قبل نهاية الشوط الأول بلحظات.

ارتباك دفاعي أحمر في التعامل مع كرة عرضية، سواء من ساليف كوليبالي في الهواء أو محمد هاني على الأرض، منحت ليبري فرصة التسديد.

وبالفعل سدد اللاعب الإيفواري، وسجل أول أهداف جيما في شباك الأحمر لينتهي الشوط بتقدم صاحب الأرض.