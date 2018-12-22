بالفيديو - مرشح لجائزة بوشكاش؟ تاونسيند يضرب سيتي بهدف صاروخي

السبت، 22 ديسمبر 2018 - 17:57

كتب : FilGoal

أندروس تاونسيند - مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس

ضرب أندروس تاونسيند لاعب وسط كريستال بالاس، مانشستر سيتي، بهدف رائع، كتب به تقدم فريقه على حامل لقب الدوري الإنجليزي.

على ملعب الاتحاد، وبعد أن تقدم إيلكاي جوندوجان لفريق بيب جوارديولا، تعادل جيفري شلوب للضيوف في الدقيقة 33 قبل أن تحل الروعة بعد دقيقتين فقط.

ركلة حرة ارتدت من دفاع سيتي، إلى أندروس تاونسيند الذي سددها من مرة واحدة من مسافة بعيدة.

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ولم يفلح إيدرسون في التصدي للكرة التي كتبت تأخر سيتي في النتيجة.

مانشستر سيتي كريستال بالاس في إنجلترا

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