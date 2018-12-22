ظهور أول لاعب مولود في القرن 21 بمنافسات الدوري الإسباني

6 دقائق على أرض الملعب كانت كل ما احتاجه أندير بارينيتشيا ليدخل تاريخ الدوري الإسباني بصفته أول لاعب مولود في القرن 21 يشارك في المسابقة.

الفتى الباسكي الشاب صاحب الـ16 عاما و359 يوما، دخل بديلا في الدقيقة 84 من مباراة فريقه ريال سوسيداد أمام ضيفه ديبورتيفو ألافيس على ملعب أنويتا.

المهاجم بارينيتشيا دخل أثناء تأخر سوسيداد 0-1، نتيجة لم تتغير حتى نهاية المواجهة، ولكنه كتب رقما تاريخيا بكونه أول مواليد القرن الجديد ظهورا في الدوري الإسباني.

اللاعب المولود في 27 ديسمبر 2001 تلقى هدية أعياد الميلاد هذا العام على الوجه الأمثل، ودخل قائمة سوسيداد للمرة الثانية هذا الموسم، إلا أن المدرب أسيير جاريتانو وجه له الدعوة للمشاركة فعليا هذه المرة.

بارينيتشيا يمثّل منتخب إسبانيا تحت 18 عاما، وظهر في 4 مباريات بقميص هذه الفئة العمرية خلال الشهرين الماضيين.

المراهق اليافع بات ثاني أصغر لاعب يمثّل سوسيداد في مباراة رسمية، بعد بيدرو إراستوزرا الذي خاض مباراة أمام برشلونة في 4 فبراير 1934 بعمر الـ15 عاما و288 يوما.

في سبتمبر الماضي، تدرّب بارينيتشيا مع الفريق الأول لـ ريال سوسيداد خلال التوقف الدولي، قبل أن يظهر في نوفمبر الماضي بمباراة ودية أمام تولوز خلال توقف دولي آخر.

النادي أدرك حجم الموهبة التي يملكها اللاعب قصير القامة، فقام بالإعلان يوم 7 ديسمبر الماضي عن تجديد تعاقده حتى 2025.