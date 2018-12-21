يقود محترفنا المصري محمد صلاح تشكيل ليفربول أمام ولفرهامبتون في الجولة الـ 18 من الدوري الإنجليزي.

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** ليفربول في المركز الأول برصيد 45 نقطة، بينما ولفرهامبتون في المركز السابع برصيد 25 نقطة.

** عرضية ولا أروع من صلاح ولمسة متقنة من فان دايك في شباك ولفرهامبتون

** ق68 جوووووووووووووووووووووووووول فان دايك والثااااني لليفربول من صناعة صلاح

** لالانا بدلا من كيتا.. التغيير الأول لـ ليفربول في الدقيقة 58

** انطلاق الشوط الثاني

** ولفرهامبتون (0) - (1) ليفربول

** نهاية الشوط الأول

** عرضية من فابينو ولمسة ولا أروع ولا أجمل من صلاح تهز شباك ولفرهامبتون

** ق18 جوووووووووووووووووووووووووول صلاح والهدف الأول لـ ليفربول في مرمى ولفرهامبتون

** تراوري يواصل تهديد مرمى ليفربول

** ق3 فرصة أولى من أداما تراوري بعد خطأ فابينيو ولكن تسديدة مهاجم واتفورد تمر بجوار القائم

** انطلاق المباراة

** بعد قليل انطلاق المباراة