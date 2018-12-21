محدّث انتهت - ولفرهامبتون (0) - (2) ليفربول
الجمعة، 21 ديسمبر 2018 - 21:30
كتب : FilGoal
يقود محترفنا المصري محمد صلاح تشكيل ليفربول أمام ولفرهامبتون في الجولة الـ 18 من الدوري الإنجليزي.
محمد صلاح
النادي : ليفربول
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** ليفربول في المركز الأول برصيد 45 نقطة، بينما ولفرهامبتون في المركز السابع برصيد 25 نقطة.
** عرضية ولا أروع من صلاح ولمسة متقنة من فان دايك في شباك ولفرهامبتون
** ق68 جوووووووووووووووووووووووووول فان دايك والثااااني لليفربول من صناعة صلاح
** لالانا بدلا من كيتا.. التغيير الأول لـ ليفربول في الدقيقة 58
** انطلاق الشوط الثاني
** ولفرهامبتون (0) - (1) ليفربول
** نهاية الشوط الأول
** عرضية من فابينو ولمسة ولا أروع ولا أجمل من صلاح تهز شباك ولفرهامبتون
** ق18 جوووووووووووووووووووووووووول صلاح والهدف الأول لـ ليفربول في مرمى ولفرهامبتون
** تراوري يواصل تهديد مرمى ليفربول
** ق3 فرصة أولى من أداما تراوري بعد خطأ فابينيو ولكن تسديدة مهاجم واتفورد تمر بجوار القائم
** انطلاق المباراة
** بعد قليل انطلاق المباراة