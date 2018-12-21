خاص الزمالك لـ في الجول: رفضنا عروض أحداد.. وحسمنا مسألة استعادة داوودا

الجمعة، 21 ديسمبر 2018 - 00:21

كتب : بسام أبوبكر

حميد أحداد - الزمالك

كشف أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق كرة القدم في نادي الزمالك، مصير مجموعة من لاعبيه في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.

أمير مرتضى تحدّث إلى Filgoal.com، وناقش وضع أحمد مدبولي الذي لا يشارك كثيرا تحت قيادة المدرب كريستيان جروس: "تلقينا عروضا لمدبولي من أندية في الدوري الممتاز، لكننا رفضناها جميعا".

وواصل أمير مرتضى متطرقا لحالة محمد عنتر: "لم نتلق أي عرض بخصوص عنتر، هو ومدبولي مستمران مع الفريق".

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المهاجم المغربي حميد أحداد بدوره يعد واحدا من اللاعبين الذين خرجوا من حسابات جروس: "وصلتنا عروض خارجية لـ حميد أحداد، ورفضناها كذلك".

فيما رفض المشرف العام على الكرة في الزمالك الحسم في مصير محمود دونجا لاعب الوسط: "وصلتنا عروض لـ دونجا، وهي تحت الدراسة حاليا".

وأخيرا أنهى أمير مرتضى النقاش الدائر حول عودة أحمد داوودا المعار إلى الاتحاد السكندري: "أغلقنا فكرة عودة داوودا، لن يعود للزمالك".

وكان وليد صلاح الدين مدير الكرة في نادي الاتحاد السكندري قد فتح الطريق في وقت سابق أمام عودة داوودا لناديه الأصلي الزمالك، مشيرا إلى أن الأمر متوقف على المفاوضات بين الناديين وإمكانية الحصول على لاعبين في المقابل. (طالع التفاصيل)

بينما نفى محمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري وجود أي تواصل مع إدارة الزمالك مؤخرا في هذا الشأن. (طالع التفاصيل)

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