توتنام يمنع صحفيا من سؤال بوتشيتينو عن مانشستر يونايتد

رفض سيمون فيلستين رئيس المركز الإعلامي لتوتنام سؤالا وجهه صحفي شبكة سكاي سبورتس البريطانية إلى ماوريسيو بوتشيتينو مدرب الفريق يتعلق بإمكانية قيادة الأخير لنادي مانشستر يونايتد.

وكتبت شبكة سكاي سبورتس أن مراسلها دارميش شيث حاول سؤال بوتشيتينو عن يونايتد لكن فيلستين رفض الأمر معللا بأن المؤتمر الصحفي لا علاقة له بنادي مانشستر يونايتد.

وعقد بوتشيتينو مؤتمرا صحفيا خاصا بمباراة فريقه أمام إيفرتون يوم الأحد في الجولة 18 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأشارت تقارير إلى أن بوتشيتينو المرشح الأول لقيادة مانشستر يونايتد في الموسم المقبل.

وأقال يونايتد المدرب جوزيه مورينيو يوم الثلاثاء وعين أولي جونار سولشاير بصفة مؤقتة لنهاية الموسم الحالي.