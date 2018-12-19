بالفيديو - ريال مدريد يصل الإمارات بعد 44 دقيقة.. بيل يتقدم على كاشيما

تقدّم ريال مدريد الإسباني في النتيجة على كاشيما أنتلرز الياباني، في نصف النهائي الثاني لكأس العالم للأندية 2018، على ملعب مدينة زايد الرياضية.

ريال مدريد احتاج 44 دقيقة حتى يهز شباك بطل دوري أبطال آسيا، بواسطة جاريث بيل الذي تبادل الكرة مع مارسيلو، قبل أن ينهي الهجمة بكفاءة في شباك كاشيما.

الهدف هو الرابع لـ بيل في تاريخه بالمسابقة العالمية، بعد أن سجّل هدفين في نسخة 2015، وهدف في نسخة 2017.

الفائز سيواجه العين الإماراتي في المباراة النهائية يوم السبت المقبل على نفس الملعب.