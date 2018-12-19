خاص مدرب الإسماعيلي يكشف لـ في الجول عن خطة "إرباك الحسابات" في الإياب أمام القطن

الأربعاء، 19 ديسمبر 2018 - 17:21

كتب : ياسر الشريف

احمد قناوى الاسماعيلي

أفصح أحمد قناوي المدرب العام للإسماعيلي، عن الاستراتيجية التي سينتهجها فريقه في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا أمام القطن الكاميروني.

الإسماعيلي يحل ضيفا على القطن في جاروا يوم السبت المقبل، مستفيدا من أسبقيته بهدفين نظيفين، والتي حققها ذهابا على استاد الإسماعيلية يوم الأحد الماضي.

وقال قناوي في تصريحات لـ FilGoal.com: "الجهاز الفني يعلم أن فريق القطن سيقابلنا في مباراة العودة بشكل مختلف عن مواجهة الذهاب".

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وواصل: "درسنا المنافس ووجدنا أسلوبه في مباريات العودة على ملعبه مختلفا، إذ يعمد إلى الهجوم لحسم النتيجة، خلافا لمباراة الذهاب التي شغل فيها التأمين الدفاعي حيزا كبيرا من خطتهم".

وأضاف قناوي: "فوزنا في الذهاب بهدفين سيجعلهم يحاولون التعويض بشكل سريع قبل أن يمر كثيرا من الوقت، وهذا ما سنعمل على استغلاله، سنعتمد على التأمين الدفاعي مع محاولة إحراز هدف يربك حسابات الفريق المنافس".

وأتم: "سنعمل على مواصلة الانتصارات والمرور للدور المقبل حتى نرفع الروح المعنوية للاعبين، وهو ما سينعكس على مباريات الدوري والذي نطمح فيه للعودة إلى وضعنا الطبيعي".

الإسماعيلي القطن دوري أبطال إفريقيا

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