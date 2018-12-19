رئيسة وزراء النرويج مازحة: مسحت تغريدة تهنئة سولشاير خوفا من تدريب مورينيو لفريقي

أعلن مانشستر يونايتد عن مدربه الجديد أولي جونار سولشاير، ثم قام بمسح الخبر، ولكن بناء على الخبر المحذوف قامت إيرنا سولبرج رئيسة وزراء النرويج بتهنئة مواطنها عبر "تويتر" قبل حذف التغريدة أيضا.

شبكة سكاي تحدثت مع سولبيرج حول ما حدث، لترد مازحة: "خفت من أن يفتح تعيين سولشاير الباب لجوزيه مورينيو لتدريب فريقي المفضل، بران".

ولكن سولبيرج توقفت عن المزاح وأشارت إلى أنها كانت مثلها مثل شعب النرويج متحمسة لسماع خبر تعيين سولشاير، فقامت بتهنئته فور صدور الخبر.

وأضافت "ربما كان الأمر مبكرا قليلا، لا تقلقوا، لا يوجد خطابات سرية بين رئيسة وزراء النرويج ومانشستر يونايتد".

وأتمت "الآن، أنا سعيدة وأريد أن أهنئ أولي جونار، هذا يوم كبير للكرة النرويجية".

وكان يونايتد قد أعلن عن تعيين سولشاير مساء أمس الثلاثاء، قبل أن يقوم بحذف الخبر ويعلن الأمر رسميا صباح اليوم الأربعاء. (طالع التفاصيل)

وذلك قبل كتابة رئيسة وزراء النرويج تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التوصل الاجتماعي "تويتر" وأزالتها وقالت: "يوم عظيم للكرة النرويجية حظا سعيدا لك يا أولي في قيادة الشياطين الحُمر".

وقاد سولشاير الفريق الرديف لمانشستر يونايتد من 2008 لـ2011، ثم تولى قيادة مولدي النرويجي من 2011 إلى 2014.

وبعد ذلك تولى سولشاير قيادة كارديف سيتي في عام 2014، ثم فريق " Clausenengen FK" النرويجي وأخيرا عاد لمولدي مرة أخرى.

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