رضا شحاتة: كان لدينا خطة في لجنة التعاقدات بالأهلي لخمس سنوات مقبلة

الأربعاء، 19 ديسمبر 2018 - 01:10

كتب : FilGoal

رضا شحاتة

كشف رضا شحاتة عضو لجنة التعاقدات السابق في الأهلي، ومدرب الجونة الحالي، أن لجنة التعاقدات السابقة بقيادة محمد فضل، كانت لديها خطة لـ5 سنوات مقبلة.

وتم توجيه الشكر للجنة التعاقدات السابقة في الأهلي والتي ضمت محمد فضل وحسام غالي ورضا شحاتة، قبل أن يتولى الأخير منصب المدرب في الجونة.

وقال رضا شحاتة: "لجنة التعاقدات السابقة في الأهلي بقيادة محمد فضل كان لديها خطة لمدة خمس سنوات مقبلة".

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وأضاف شحاتة في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه هاني حتحوت: "الهزة التي حدثت للفريق مؤخرا تسببت في عدم تنفيذ هذه الخطة".

وعن دوره في لجنة التعاقدات السابقة أوضح "أرفض الحديث عن دوري في لجنة التعاقدات، اتفقنا مع محمد فضل على أن يعلن هو كل هذه التفاصيل في الوقت المناسب، لكن دوري كان له شق فني".

وعن هجوم بعض المنتمين للأهلي على لجنة التعاقدات السابقة أوضح شحاتة "مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت مؤثرة بشكل كبير على المنظومة الرياضية لكن لا أحد يمكنه المزايدة على حبنا للأهلي".

وأضاف "مواقع التواصل الآن أصبحت أكثر تأثيرا من البرامج الرياضية، أصبح الجمهور يفضل أن يتابع الاراء على السوشيال ميديا، بدلا من مشاهدة البرامج فى التلفاز".

وتابع رضا شحاتة "تعلمنا فى الأهلي العمل فى صمت، ولن نغير شيئا فى ذلك مهما كانت الضغوط".

وعن الصفقات التي تفاوضت معها لجنة التعاقدات السابقة أوضح شحاتة "هناك صفقات أخرى ربما يعلن عنها الأهلي قريبا".

وأتم تصريحاته "ربما يتم الإعلان عن لاعب أجنبي آخر بخلاف جيرالدو دا كوستا ولاعب مصري مميز".

الأهلي رضا شحاتة

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