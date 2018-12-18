الدوري الإيطالي - ميلان يرفض الابتعاد بالمركز الرابع ويكتفي بالتعادل أمام بولونيا

الثلاثاء، 18 ديسمبر 2018 - 23:53

كتب : محمد سمير

ميلان - بولونيا - الدوري الإيطالي

فشل ميلان في الابتعاد بالمركز الرابع وسقط في فخ التعادل أمام بولونيا بالجولة 16 من الدوري الإيطالي.

انتهى اللقاء بالتعادل السلبي بدون أهداف، وخاض ميلان أخر 14 دقيقة بعد تعرض تيمو باكايوكو للطرد في الدقيقة 76 لحصول على بطاقتين صفراوتين في ثلاث دقائق.

بذلك يتعادل ميلان للمرة الثانية على التوالي ويرفع رصيده إلى 27 نقطة في المركز الرابع بفارق نقطتين عن لاتسيو وثلاث نقاط عن أتالانتا صاحب المركز السادس.

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ويبتعد ميلان بخمس نقاط عن إنتر صاحب المركز الثالث.

أما بولونيا فرفع رصيده إلى 12 نقطة في المركز 18 بفارق نقطة واحدة عن أودينيزي صاحب المركز السابع عشر.

ويخوض ميلان مباراته المقبلة أمام فيورنتينا يوم السبت المقبل ضمن مباريات الجولة 17 من مسابقة الدوري الإيطالي.

ميلان بولونيا الدوري الإيطالي

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