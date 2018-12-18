كلوب: أتخيل صعوبة الشهور الأخيرة لمورينيو في يونايتد

الثلاثاء، 18 ديسمبر 2018 - 16:52

كتب : FilGoal

كلوب - مورينيو

مدح يورجن كلوب مدرب ليفربول نظيره جوزيه مورينيو الذي رحل يوم الثلاثاء عن تدريب مانشستر يونايتد وعبر الألماني عن مساندته للأخير متوقعا مروره بفترة صعبة في الأيام الأخيرة له مع فريق الشياطين الحمر.

وقال كلوب في تصريحات صحفية:"مورينيو تنافسي جدا، طموح جدا، ناجح جدا وأتخيل أن الشهور الأخيرة لم تكن طيبة، خاصة له".

وواصل "لا يمكن لأحد أن يأخذ كل ما فاز به. إنه مدرب رائع".

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وأعلن مانشستر يونايتد انفصاله عن مورينيو بعد نتائج متباينة في الموسم الحالي جعلت الفريق في المركز السادس بترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان كلوب آخر مدرب يواجه مورينيو حين فاز عليه يوم الأحد بنتيجة 3-1 في كلاسيكو إنجلترا.

المباراة التي كتبت نهاية عهد مورينيو في قلعة أولد ترافورد.

كلوب مورينيو

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