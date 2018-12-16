لاعب الإسماعيلي: نسعى للوصول لدور المجموعات وتعويض الخروج من كأس زايد

الأحد، 16 ديسمبر 2018 - 22:55

كتب : ياسر الشريف

الصورة من الموقع الرسمي لنادي الإسماعيلي

شدد طارق طه لاعب الإسماعيلي على أهمية الانتصار الذي حققه فريقه على القطن الكاميروني في دوري أبطال إفريقيا اليوم الأحد.

الإسماعيلي خرج منتصرا بهدفين دون رد في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا على استاد الإسماعيلية، ليضع قدما في دور المجموعات.

وقال طارق طه بعد المباراة: "هدفنا هو أن نثبت جودة فريقنا، قابلنا سوء حظ في بداية الدوري".

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وواصل: "الفوز الإفريقي اليوم على القطن سيمنحنا دفعة معنوية لمواصلة مشوار الانتصارات".

وأضاف: "الإسماعيلي سيعمل على تخطي القطن في مباراة الإياب، حتى نعوّض خروجنا من كأس زايد".

وأتم: "تعليمات أحمد قناوي (المدرب العام) باستغلال أخطاء خط الدفاع، كانت سبيلنا لتحقيق الفوز".

ويرتحل الإسماعيلي إلى الكاميرون لخوض لمباراة مواجهة الإياب في جاروا يوم 22 ديسمبر الجاري.

الإسماعيلي دوري أبطال إفريقيا القطن

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