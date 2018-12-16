مدرب القطن: أنتظر مباراة الإياب لحسم التأهل على حساب الإسماعيلي

الأحد، 16 ديسمبر 2018 - 22:15

كتب : ياسر الشريف

بيرتين إيبويلي - القطن الكاميروني

لم يفقد بيرتين إيبويلي مدرب القطن الكاميروني، الأمل في التأهل إلى دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا، رغم خسارته في الذهاب أمام الإسماعيلي.

الإسماعيلي فاز بهدفين دون رد على القطن في مواجهة الذهاب اليوم الأحد على استاد الإسماعيلي، ووضع قدما في دور المجموعات.

وقال إيبويلي في تصريحاته عقب المواجهة: "سننتظر الإسماعيلي الأسبوع المقبل حتى نحسم الصعود على حسابه".

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وواصل تصريحاته: "الإسماعيلي يملك لاعبين شبان يؤدون بشكل رائع".

وأتم: "سنرى من وقت لقاء العودة من سيتمكن من حسم الصعود للدور التالي من البطولة".

الإسماعيلي يحل ضيفا على القطن في جاروا يوم 22 ديسمبر الجاري لتحديد المتأهل لدور المجموعات.

الإسماعيلي دوري أبطال إفريقيا

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