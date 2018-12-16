أرجع أحمد قناوي المدرب العام لفريق الإسماعيلي، فوز فريقه على القطن الكاميروني، إلى التحضير الجيد للمباراة ودراسة المنافس بشكل جيد.

الإسماعيلي فاز على القطن الكاميروني بهدفين دون رد على استاد الإسماعيلية، بذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

وقال قناوي في تصريحات لـFilGoal.com: "قراءة المنافس بشكل جيد كان له الدور الأكبر في الفوز على القطن".

وتابع: "عرفنا أسلوب لعب القطن مع إدراكنا للثغرات الموجودة في خط دفاعهم، واستطعنا تحقيق الفوز".

وأكمل: "طلبنا من اللاعبين أن يسددوا كثيرا على المنافس لتوقعنا أسلوبه الدفاعي، كما لعبنا بتوازن هجومي دفاعي حتى نخرج بشباك نظيفة، وهو ما كان الأهم بالنسبة لنا".

وأتم: "نحن مصممون على العبور في مواجهة الإياب ومواصلة المشوار في البطولة".

الإسماعيلي يواجه القطن في جاروا يوم 22 ديسمبر الجاري بمباراة الإياب.