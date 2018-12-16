نادر رمضان يتعرض لجزع في رباط الركبة ويغيب عن مواجهة الإياب أمام القطن

الأحد، 16 ديسمبر 2018 - 21:55

كتب : FilGoal

نادر رمضان - الصورة من الموقع الرسمي للإسماعيلي

تعرّض نادر رمضان لاعب الإسماعيلي لإصابة في الركبة اليسرى، ستغيبه عن مواجهة القطن الكاميروني في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

الإسماعيلي وضع قدما في دور المجموعات اليوم الأحد، بفوزه 2-0 على القطن في استاد الإسماعيلية، إلا أنه فقد لاعب وسطه نادر رمضان.

الموقع الرسمي للإسماعيلي نشر بيانا، أفاد فيه إصابة اللاعب بجزع في الرباط الأمامي للركبة اليسرى.

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رمضان خرج مصابا في مباراة اليوم اليوم بالدقيقة 77، بعد تدخل قوي من أحد لاعبي القطن، ليدخل محله حسني عبد ربه.

ويواجه الإسماعيلي القطن في مدينة جاروا الكاميرونية يوم 22 ديسمبر الجاري.

دوري أبطال إفريقيا الإسماعيلي

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