بالفيديو - ماذا فعلت يا أليسون؟!ّ لينجارد يستغل خطأ الحارس البرازيلي ويتعادل لـ يونايتد

أدرك مانشستر يونايتد التعادل أمام مضيفه ليفربول في دربي الشمال الغربي الجاري على ملعب أنفيلد، بالجولة 17 من الدوري الإنجليزي.

جيسي لينجارد جناح يونايتد أعطى تمريرة لزميله روميلو لوكاكو على الجهة اليسرى، والأخير أطلق عرضية أرضية قوية، لم يستطع البرازيلي أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول التعامل معها بالشكل الصحيح، لتسقط من يده وتجد لينجارد في مواجهة الشباك الخالية التي اهتزت بفعل تسديدته معلنة عن تعادل الشياطين الحمر في الدقيقة 33.

ليفربول كان قد تقدّم بهدف أول في الدقيقة 24 عن طريق ساديو ماني. (طالع التفاصيل)