بالفيديو - ماني يكسر صيام مهاجمي ليفربول أمام مانشستر يونايتد

الأحد، 16 ديسمبر 2018 - 18:36

كتب : FilGoal

ماني - ليفربول - مانشستر يونايتد

تقدّم ليفربول بالهدف الأول في شباك مانشستر يونايتد، بالمواجهة الجارية بين الفريقين على ملعب أنفيلد، بالجولة 17 من الدوري الإنجليزي.

السنغالي ماني تلقى تمريرة طولية من زميله فابينيو، ليستلمها على صدرها ويسددها بيسراه مباشرة في شباك دافيد دي خيا بالدقيقة 24.

التمريرة الحاسمة هي الأولى للاعب الوسط البرازيلي بقميص ليفربول منذ حضوره في الصيف الماضي قادما من موناكو.

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ماني كسر صيام ثلاثي هجوم ليفربول أمام يونايتد، إذ لم يكن قد سجّل مطلقا هو ومحمد صلاح وروبيرتو فيرمينو في شباك الشياطين الحمر، صيام دام 855 دقيقة قبل المباراة، واستمر لـ24 دقيقة إضافية خلالها بمجموع 878 دقيقة .

ليفربول مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي

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