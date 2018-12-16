محدّث انتهت – الإسماعيلي (2) - (0) القطن
الأحد، 16 ديسمبر 2018 - 16:52
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الإسماعيلي والقطن الكاميروني، في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.
لمتابعة المباراة مباشرة ودقيقة بدقيقة من هنا
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** انتهت
** ق58 جوووووووووووووووووول كريم بامبو والهدف الثاني لـ الإسماعيلي
** انطلاق الشوط الثاني
** الإسماعيلي (1) - (0) القطن
** نهاية الشوط الأول
** ق45 جوووووووووووووووووول باهر المحمدي والهدف الأول لـ الإسماعيلي من رأسية متقنة.
** الإسماعيلي (0) - (0) القطن الكاميروني
انطلاق المباراة
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