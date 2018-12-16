محدّث انتهت – الإسماعيلي (2) - (0) القطن

الأحد، 16 ديسمبر 2018 - 16:52

كتب : FilGoal

الإسماعيلي أمام إنبي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الإسماعيلي والقطن الكاميروني، في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

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** انتهت

** ق58 جوووووووووووووووووول كريم بامبو والهدف الثاني لـ الإسماعيلي

** انطلاق الشوط الثاني

** الإسماعيلي (1) - (0) القطن

** نهاية الشوط الأول

** ق45 جوووووووووووووووووول باهر المحمدي والهدف الأول لـ الإسماعيلي من رأسية متقنة.

** الإسماعيلي (0) - (0) القطن الكاميروني

انطلاق المباراة

في إفريقيا الإسماعيلي القطن الكاميروني

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